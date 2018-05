COMITIVA DA SEJEL VISITA PARINTINS VISANDO ABERTURA DO PÓLO III

Por determinação do secretário de Estado da Juventude, Esporte e Lazer (SEJEL), Manoel Almeida, uma comitiva estadual visitou Parintins na tarde desta terça-feira, 08 de maio, objetivando acompanhar a programação da solenidade de abertura do Pólo III que acontece dia 24 de maio na cidade. A seletiva do Baixo Amazonas que encerra no dia 29 de maio reúne alunos/atletas campeões das cidades de Barreirinha, Nhamundá, Boa Vista do Ramos, Maués e Parintins (sede) em classificatória para a disputa do JEA’s que acontece na Capital (Manaus) no mês de julho.

A comitiva comandada pela Chefe de Departamento do Interior da SEJEL, Wanderlaine Colares, foi composta pelos membros do projeto Vida Ativa, Iuçanara Freitas (coordenadora), Camila Miniz (professora de dança) e Glycia Silva (apoio técnico do Departamento do Interior da SEJEL). Acompanhadas dos coordenadores da COMJEL (Jamil Medeiros, Valdete Prestes e Tristão Cruz) a comitiva do Estado visitou a arena do Bumbódromo (local de abertura) e em reunião assimilaram a programação da festa estudantil regional organizada pela Prefeitura Municipal através da COMJEL e Seduc. “Estou muito satisfeita com a programação prévia, onde só daremos alguns ajustes. Parabenizo a professora Valdete Prestes e aos demais coordenadores do esporte de Parintins pela dedicação. Eu estou aqui para somar, dando nosso apoio para a realização desse Pólo que terá Parintins como sede”, avaliou Wanderlaine Colares.

A chefe de Departamento do Interior da SEJEL, também visitou o ginásio de esportes Elias Assayag e prestigiou algumas disputas do JEP’s. “Estou muito emocionada. Quando cheguei observei muitos estudantes/atletas, coordenadores empenhados, o ginásio lotado com a euforia desses jogos. Espero que toda essa emoção se estenda na disputa do Pólo e já estamos anciosos para estar em Parintins nesse período”, salientou.

Sobre a visita, a coordenadora de Incentivo ao Esporte e Promoção Social, Valdete Prestes, diz que “essa visita muito nos alegra. A SEJEL vai estar conosco preparando a programação da solenidade de abertura do Pólo III para que esse evento seja um dos melhores já realizados na cidade. Agradecemos o apoio da coordenadora da Seduc Odinéa Garcia e do prefeito Bi Garcia que mobilizará todos os seguimentos da administração do esporte para estar conosco abraçando essa causa em favor do esporte”.

