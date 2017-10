Comissão Organizadora do Festival de Toada divulga as 12 obras classificadas

A Prefeitura de Parintins por meio da Comissão Organizadora do 9º Festival de Toada divulga a lista das obras classificadas para o ano de 2017. A disputa acontece no dia 14 de outubro e no dia 15, as campeãs serão apresentadas ao público em comemoração ao aniversário de Parintins.

Neste ano, 63 toadas foram inscritas. Os critérios avaliados foram ritmo e arranjo.

De acordo com a presidente da Comissão, Karla Viana, a partir de agora, as 12 toadas selecionadas serão repassadas para a banda que irá iniciar os ensaios para a competição no dia 14 de outubro.

As toadas classificadas foram:

ALVORADA RUBRA – PEDRO AZEVEDO AMOR DE MÃE – MURILO MAIA/ MARCELO PRADO/ WILIAN LEMOS AMOR DECLARADO – WIRLAN MORAES FESTA NATIVA – GUTO KAWAKAMI FLOR DE YAPÊ – GEANDRO MATOS/ MARCELA AUGUSTA INFANCIA VERMELHA E BRANCA – FRANCISCO CARLOS FARIAS NOSSO FOLCLORE – MARIA MARQUES CLAMOR DA VIDA – CARLOS KAITA O SOM DA ILHA – ADRIANO AGUIAR PARINTINS, TERRA SAGRADA- DEMETRIUS HAIDOS/ GEANDRO PANTOJA RESISTENCIA TRIBAL – ADRIANO AGUIAR TENHO UM DOM – MURILO MAIA/ MARCELO PRADO

Secretaria de Comunicação

Site: www.parintins.am.gov.br

E-mail: [email protected]

Facebook: facebook.com/PrefeituraOficialParintins