Comissão de logística do Festival inicia credenciamento para empresas prestadoras de serviço

O credenciamento será feito até o dia 12 de junho.

A comissão de logística do 53° Festival Folclórico de Parintins disponibilizou a partir de segunda-feira (28) o credenciamento para as empresas que desejam prestar serviços no período da realização do evento. Os dados da empresa e das equipes podem ser enviados para o e-mail [email protected].

A Prefeitura de Parintins, organizadora do Festival, segue a orientação do Centro Integrado de Controle e Comando (CICC), composto por diversos órgãos de segurança do Estado e do município, responsável pela segurança pública dentro e nas redondezas do Bumbódromo.

Para este ano, a comissão deve alterar o método de nivelamento utilizado nos anos anteriores, aplicando análise criteriosa da função de cada membro da equipe da empresa prestadora de serviço. O objetivo do nivelamento diferenciado é dar mais mobilidade dentro do Bumbódromo, melhorando o fluxo e evitando problemas nas passagens em situações de emergência.

De acordo com a coordenadora de Turismo, Carla Garcia, ano passado foram realizadas em média de 1700 credenciamentos para a prestação de serviço. Neste ano, a comissão não pretende expandir esse número, porém vai promover estudo das solicitações enviadas e analisar a real necessidade da presença de colaboradores no evento.

O recebimento das solicitações para o credenciamento das empresas, segue até o dia 17 de junho, exclusivamente pelo e-mail [email protected]. Todas as respostas também serão enviadas pelo respectivo endereço. Neste ano o Festival Folclórico de Parintins acontece nos dias 29 e 30 de junho e 1° de julho.

SECOM

Foto: Yuri Pinheiro