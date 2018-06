Iniciou-se nesta sexta-feira, na Praça dos Bois, o 53° Festival Folclórico de Parintins. A abertura oficial foi feita pelo vice-prefeito Tony Medeiros que representou o prefeito Bi Garcia no ato.

Seguindo a tradição, o maior evento folclórico do Norte do Brasil inicia com as disputas de quadrilhas, grupos de danças e bois mirins nos dias 22, 23 e 24 de junho. A culminância do Festival ocorre com as apresentações dos bois Caprichoso e Garantido nos dias 29, 30 de junho e 1° de julho.

SECOM