Começou a Semana Vermelha em Parintins

E o pavilhão vermelho já foi hasteado na Cidade Garantido

O Boi Garantido vai sortear, para os sócios adimplentes, ingressos de arquibancada especial para o Festival deste ano. O anúncio foi feito pelo presidente do Garantido, Fábio Cardoso, e pelo vice, Messias Albuquerque, durante a solenidade de hasteamento do Pavilhão Vermelho e Branco, na tarde desta segunda-feira (19), na Cidade Garantido. Ao todo, serão 03 pares de ingressos, sendo 01 par para cada noite de disputa. O sorteio acontece na festa de lançamento do CD, no sábado (24), em Parintins. Na festa, também serão sorteados 10 quites com CD e Camisa Oficial 2018 e ainda quites com CDs oficiais dos últimos três anos.

No ensaio show de sexta-feira, dia 23, o bumbá vai sortear 05 pares de ingressos para o camarote da presidência na festa de lançamento do CD de sábado. Os felizardos terão a oportunidade de tirar fotos com os ítens oficiais.

Segundo Fábio Cardoso, a Semana Vermelha será de muita festa para toda nação encarnada, mas com uma atenção especial aos associados. “Ainda teremos muitas surpresas maravilhosas para nossos sócios do Garantido, que terão a partir de agora muito mais orgulho em ser Garantido”, afirmou Messias

A diretora social do Garantido, France Lima, informou que os sorteios foram uma forma de valorizar os sócios que se mantém em dia com suas mensalidades. “Todos os associados quites até o mês de dezembro de 2017 estarão participando destes sorteios. Quem quiser participar pode nos procurar na Cidade Garantido para se habilitar”, enfatizou.

E o pavilhão, agora, tremula, todo teso, na Cidade Garantido.

Promoção para o sócio inadimplente regularizar sua situação

Por meio de ato presidencial, o Boi do Povão anunciou que dará 50% de desconto para sócios com mensalidades atrasadas até setembro de 2017, em pagamento à vista. Para parcelamento em até 4 vezes no cartão, o desconto também será de 50%.

Pagamentos também poderão ser feitos direto na sala da Diretoria Social e por meio de depósito bancário. Todas as informações poderão ser obtidas com detalhes na sala da Diretoria Social, na Cidade Garantido, de segunda a sexta-feira, em horário comercial.

Assessoria de Imprensa Boi Garantido