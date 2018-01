COMEÇAM OS PREPARATIVOS PARA TROCA DE COMANDO NA AGEMAR PARINTINS

Agente Fluvial de Parintins, CT Marcelo Barrios Lucio (Arquivo JI)

No próximo dia 30, a Agencia Fluvial da Capitania dos Portos de Parintins, se despede do atual Capitão Comandante Marcelo Barrios Lúcio e dá as boas-vindas ao novo Comandante José Carlos de Sá, que estará chegando em Manaus na segunda-feira, 15, para se apresentar ao superior do 9º Distrito Naval.

José Carlos de Sá, será recebido em Manaus pelo capitão Barrios, que seguiu hoje com esse destino, visto que os dias 16 e 17, estão agendados encontros com as autoridades do 9º DN, para depois seguir para Parintins.

De acordo com informações do Comandante Marcelo ele e o novo Capitão dos Portos de Parintins, desembarcam na Ilha Encantada na sexta-feira, 19, pela manhã e a partir do desembarque os dois devem cumprir agenda de trabalho.

Tanto Barrios como José Carlos de Sá, devem no sábado fazer visitas as emissoras de Rádio e Tv, quando devem abordar vários assuntos de real importância para as atividades marítimas em Parintins.

Enquanto isso a equipe da Agemar Parintins, já deu início aos preparativos para a solenidade militar de troca de comando, com ofícios encaminhados aos órgãos competentes para a interdição da rua em frente a Agencia, o que deverá acontecer a partir de 6:00 às 12:00h do dia 30, terça-feira.

Soamarinos estão sendo convocados

A sociedade Amigos da Marinha – SOAMAR PARINTINS, a partir de segunda-feira deve enviar convite a todos os soamarinos, para participarem da solenidade, quando serão apresentadas as despedidas ao Capitão Marcelo Barrios e família e as boas-vindas ao Capitão José Carlos de Sá e família.

A direção da SOAMAR PARINTINS está lembrando aos soamarinos que por se tratar de um momento especial, apresentação ao novo Comandante, de todos devem estar portando suas Medalhas.

Nelson Brelaz

http://nelsonbrelaz.com.br