Começa o planejamento do Festival de Parintins 2018

Representantes do município estão em Manaus onde participaram da 1ª reunião referente ao planejamento do Festival Folclórico de Parintins 2018, ocorrido no Centro Integrado de Comando e Controle.

O encontro comandado pelo Cel. Hermes contou com a presença de representantes da Secretaria do Estado e Cultura, Polícia Militar e Civil, Corpo de Bombeiros, IBGE, Amazonastur, Corregedoria entre outros órgãos. A prefeitura foi representada por Harald Dinelly (controladoria), Hudson Corrêa (procuradoria) e Karla Viana (subsecretária de Turismo).

Foram debatidos pontos negativos e positivos, além das dificuldades na realização do festival em 2017, com objetivo atender a melhorias para a festa deste ano.

SECOM