Começa neste dia 23 Semana de Ciência e Tecnologia de Parintins

Parintins é único município do interior do Amazonas a realizar de forma oficial a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia (SNCT) 2017. O evento será realizado de 23 a 27 de outubro no campus da Universidade Federal do Amazonas (Ufam), Universidade do Estado do Amazonas (UEA) e Instituto Federal de Ciência e Tecnologia do Amazonas (Ifam).

As três instituições montaram programações com mini cursos, palestras, mostras culturais, mesas redondas e demais atividades paralelas. O objetivo é mobilizar a população quanto só ensino e uso da ciência e da tecnologia.

Segundo a presidente da SNCT 2017, Dra. Soraia Farias, foram inscritos 480 projetos em todo Brasil, sendo 180 aprovados e somente 3 no Amazonas. Parintins (a partir da parceria entre as três instituições) é o único do interior do Estado cadastrado na plataforma da SNCT, aprovado pelo Ministério da Ciência e Tecnologia. Soraia Farias destaca a importancia da participação de alunos, professores e da comunidade em geral. “A semana não é da Ufam, é da população parintinense, a população do Baixo Amazonas”.

Este ano a Semana tem como tema “A Matemática está em tudo”, dando o foco para a disciplina uma vez que o Brasil celebra o biênio da Matemática, além de ter promovido recentemente a Olimpíada Internacional da Matemática.

Texto: ELDINEI Alcântara

http://www.parintinsamazonas.com.br/