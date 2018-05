Começa a Peregrinação da Virgem do Carmelo

Tweet no Twitter

Na missa Dominical na Catedral de Nossa Senhora do Carmo, o pároco Rui Canto anunciou o inicio da peregrinação da imagem da Virgem do Carmelo a partir desta segunda, 07, na Paroquia do Sagrado Coração de Jesus.

Depois a Imagem Peregrina segue por todas as paroquias da Diocese de Parintins e educandários, repartições publicas, associações folclóricas, dentre outros órgãos.

“Damos inicio neste domingo, aos preparativos para a Grande Festa de Nossa Padroeira, de 06 a 16 de julho, apresentando o cartaz da festa, a camiseta, o Bingo, as equipes e a Peregrinação da imagem por toda nossa Diocese, e nesta segunda as 08h convidamos todos os fieis a acompanharem a carreata que conduzira a imagem peregrina ate a Paroquia do Sagrado Coração de Jesus”, disse o padre Rui Canto.

Após a santa Missa, houve um momento de confraternização na praça da Catedral com venda de comidas, parque infantil e show no coreto.

O padre Rui aproveitou para mais uma vez, solicitar aos pais e responsáveis pelas meninas que vão participar da “Boneca Viva” deste ano, que compareçam ao escritório paroquial para receber instruções do evento, já tradicional durante o Arraial da festa da Padroeira.

Carlos Frazão/JI