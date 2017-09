Começa a disputa pelo título do Parintinzão

Teve início na noite de sábado, 23, no Estádio Tupy Cantanhede, o Campeonato Parintinense de Futebol, o Parintinzão.

Este ano, 14 clubes: Nacional, Esporte, Corinthians do Aninga, Botafogo, América do Parananema, Náutico e São Vicente, Amazonas, Estrela, Santos, São Cristóvão, Santa Luzia do Macurani, São Paulo do Paulo Corrêa e Bom Socorro do Zé Açú lutam pelo título da primeira divisão do futebol local.

O pontapé inicial das competições foi dado pelo prefeito em exercício Tony Medeiros, após o desfile de apresentação dos clubes e durante a Cerimônia de Abertura que aconteceu no gramado do Tupyzão, seguido do torneio que teve como campeão a equipe do Corinthians do Aninga.

Segundo Tony Medeiros, “hoje é o resgate do nosso futebol parintinense. Reconhecemos o esforço do prefeito Bi Garcia que ajudou os clubes com a compra de equipamentos, chuteiras, meiões, pagamento de arbitragem e das partidas, que serão abertas ao público. Tudo isso, unido ao amor dos dirigentes, treinadores e jogadores dos clubes pelo esporte. E tenho certeza que a Prefeitura, através da coordenação de esporte do município junto com a Liga de Parintins vamos fazer novamente belos campeonatos. E que vença o melhor!”.

O coordenador Municipal de Esporte e Lazer, Jamil Medeiros, disse que “é mais um compromisso do prefeito Bi Garcia sendo firmado. Hoje estamos resgatando o nosso futebol e convido aos torcedores para que venham ao estádio prestigiar os jogos para que juntos possamos alavancar novamente o nosso futebol”.

Os jogos acontecerão a partir das 18h no estádio Tupy Cantanhede nas terças, quintas e sábados. Abrindo a rodada, nesta terça-feira, 26, se enfrentam:(A) Náutico x Botafogo e (B) Estrela do Norte contra Corinthians do Aninga.

Kedson Silva/JI

