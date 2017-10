COMANDO DO 11° BPM ENTREGA BRINQUEDOS ÀS CRIANÇAS DO PROGRAMA PELOTÃO MIRIM

Na sexta-feira (13), o comando do 11º Batalhão de Polícia Militar, juntamente com os instrutores do Pelotão Mirim, promoveram um grande evento para celebrar a passagem do Dia das Crianças.

A ação aconteceu de tarde, na área externa da Igreja Presbiteriana, onde foram realizadas brincadeiras, distribuição de lanche e brinquedos para os alunos do programa.

A emoção tomou conta dos alunos participantes do evento, onde as atividades lúdicas foram marcadas por muitos risos e alegria. O momento da distribuição dos brinquedos emocionou a todos por se tratarem de crianças em que os pais detêm um baixo índice de poder aquisitivo. Os olhinhos atentos de cada pequenino expressavam o reconhecimento da atividade proporcionada pelos Policiais Militares.

Para o comandante do 11º Batalhão, Major Morillas a iniciativa foi um passo firme para a valorização dessas crianças que se tornarão o futuro da sociedade parintinense; “Procuramos mostrar com esse dia o quanto é importante trabalhar na prevenção, com educação e valorização de nossas crianças”.

O Tenente PM Bruno Batista, um dos maiores incentivadores do Programa Social Pelotão Mirim, agradeceu a todos os colaboradores que contribuíram para o sucesso do evento e enfatizou que ações sociais também fazem parte do cotidiano do 11º BPM e objetiva-se a integração com a comunidade.

O Comando do 11º BPM compreende a enorme importância de preservarmos a infância e ensinarmos as crianças de maneira que seus valores e objetivos pessoais se voltem ao aprimoramento do caráter e aperfeiçoamento das atitudes, e que na fase adulta possam colaborar com a segurança pública nas suas comunidades, proporcionando melhorias na qualidade de vida de toda a população.

Postado por Carlos Frazão/JI

Fonte: P5 do 11º BPM (Parintins) CPR LESTE