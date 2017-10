Comando da PM de Parintins esclarece sobre noticia de Blog

Tweet no Twitter

A PMAM, por intermédio do comandante do 11Bpm, vem a público informar que a corporação vem realizando várias ações voltadas para o policiamento ostensivo preventivo na sede do município de Parintins e nas comunidades da sua zona rural, entre elas o distrito de Vila Amazonia.

“Recentemente realizamos a operação Parintins Segura incluindo essa comunidade, onde os índices de criminalidade reduziram significativamente e foi muito bem aceita pela população dali.

Mesmo em meio às várias dificuldades, seja de recursos humanos ou de recursos materiais, a PMAM em Parintins tem dado uma resposta efetiva a sociedade e lhe trazendo uma maior sensação de Segurança.

Quanto a esta notícia que está sendo veiculada quanto a realização de uma feijoada para arrecadar dinheiro para consertar viaturas da PM, informamos que entraremos em contato amanhã com os comunitários e averiguar a situação.

Salientamos que se está ocorrendo realmente esta iniciativa, em momento algum ela partiu da Polícia Militar, e se está acontecendo, deve ser averiguada a legitimidade e tomadas as providências necessárias.

Nos da PMAM, em especial o 11 BPM, temos realizado um trabalho voltado para uma filosofia de integração com a comunidade e com os demais órgãos públicos e da sociedade civil, pautando suas ações de acordo com os preceitos da legalidade, ética e da moral, e assim que deve ser. Nós sempre podemos fazer mais, e vamos fazer muito mais por Parintins”, concluiu o Major Morillas

