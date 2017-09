Comandante da PM de Parintins apresenta projeto diferenciado para reforçar a segurança na Ilha

Major Morillas sugere criação da gratificação por desempenho de atividade delegada. (Foto: Aroldo Bruce)

A característica do projeto é remunerar o policial militar, lotado no município, para no seu horário de folga exercer atividades de fiscalização exclusivas em consonância com o policiamento ostensivo-preventivo da polícia militar. Com o funcionamento a zona rural seria melhor atendida.

Esse projeto de acordo com o major Morillas, comandante do 11º Batalhão de Polícia Militar, seria uma inovação no sistema de segurança pública no Estado do Amazonas a começar pelo município de Parintins. A primeira experiência do projeto ocorreu no interior do estado de São Paulo.

“A gratificação por desempenho de atividade delegada terá a presença efetiva do poder público em todas as searas do município, além de incrementar o policiamento, a população terá uma sensação maior de segurança”, explicou.

Para o projeto funcionar precisa da aprovação do legislativo e o prefeito Bi Garcia sancioná-lo. O major Morillas já tornou conhecido o projeto no meio das autoridades locais. A apresentação aconteceu em reunião do GGI e a ideia foi aceita pelos participantes.

No caso de aprovação e instituído em lei, a intenção do comandante da PM é começar com urgência as atividades, uma vez que haverá a necessidade de previsão de receita para a execução do projeto, e o município de Parintins está às vésperas da votação e aprovação da sua lei orçamentária

“Em termos práticos, o número de policiais militares de serviço no município duplicaria, e estes estariam exercendo as atividades de fiscalização em bares, trânsito, policiamento em vias e logradouros públicos, treinamento da guarda municipal, policiamento em eventos e outros”, concluiu.

