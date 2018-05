COM PARCERIA DA PREFEITURA, SELETIVA DO BAIXO AMAZONAS (POLO III) INICIA NA QUINTA EM PARINTINS

Acontece às 17h de quinta-feira (24 de maio) no Centro Cultural de Parintins (Bumbódromo), a Abertura Oficial da Seletiva dos Jogos Escolares do Amazonas, JEAS Polo III. O evento esportivo é promovido pela Secretaria de Estado da Juventude, Esporte e Lazer, SEJEL, em parceria com a Prefeitura Municipal de Parintins através da Comjel e da Seduc reunindo além de Parintins como sede, as cidades de Barreirinha, Nhamundá, Boa Vista do Ramos e Maués.

A disputa classificatória que definirá os campeões do Baixo Amazonas para o JEAS encerra no dia 29 de maio e segundo informações da SEJEL participam da competição em 2018, mais de 900 alunos/atletas que ‘lutarão’ por medalhas nas modalidades atletismo, futsal, handebol, voleibol, basquetebol, xadrez e tênis de mesa, nas categorias infantil e juvenil, nos naipes masculino e feminino.

A Prefeitura de Parintins através da Comjel e a Seduc com a coordenadora regional, Odinéa Garcia são responsavéis da Cerimônia de Abertura e da logística com relação a transporte e hospedagem das delegações das cidades vizinhas. “Depois de muitas reuniões junto a coordenadora da Seduc, Odinéa Garcia e o subsecretário da Semed, Azamor Cardoso e demais parceiros, a programação da abertura e a logística estão definidas. As delegações de Barreirinha, Nhamundá, Boa Vista do Ramos e Maués chegarão na manhã de quinta-feira e ficarão acomodadas nas escolas municipais Beatriz Maranhão, Charles Garcia e Claudemir Carvalho, mas Maués optou por ficar na própria embarcação. Quanto ao transporte, todas as delegações terão ônibus disponiveis para o deslocamento de seus atletas e professores para o Bumbódromo (abertura) e para os locais de disputa até o encerramento das competições no dia 29”, informa a coordenadora de Incentivo ao Esporte da Comjel, Valdete Prestes.

Sobre a cerimônia de abertura, a coordenadora da Comjel, ressalta que a corrida com a tocha olímpica iniciará nas proximidades da Unidade do Corpo de Bombeiros (local onde aconteceu a primeira disputa do JEAS em 1976) percorrendo a extensão da avenida Paraíba, enquanto que as delegações sairão do Estádio Tupy Cantanhede comandados pela fanfarra do CETI, ambas até o Bumbódromo, para a Solenidade de Abertura que contará com apresentação especial dos Bois Caprichoso e Garantido, com presença de diversas autoridades do Estado e do Município.

Parintins nesta edição do Polo III, disputa medalhas e a vaga para o JEAS com uma delegação de 220 alunos/atletas campeões ná última edição do JEP’s que encerrou na semana passada.

Kedson Silva/JI

Foto: Divulgação JI