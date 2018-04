Coca-Cola destina mais de R$ 1 milhão para cada Bumbá de Parintins

Uma tradição de se mantém há mais de 20 anos foi mantida hoje com a assinatura do patrocínio da Coca-Cola aos Bumbás Caprichoso e Garantido, na sede da Amazonastur.

O presidente do Órgão, Orsine Oliveira, o Prefeito Bi Garcia, os representantes dos Bumbás e o Diretor de Relações Governamentais da empresa, Victor Bicca Neto, assinaram o documento que destina Hum milhão duzentos e cinquenta mil reais para cada agremiação.

Bi Garcia destacou a importância dos recursos que garantem tranquilidade para os Bumbás realizarem compras antecipadas e com melhores preços, além de gerar renda e trabalho a centenas de parintinense.

O representante da Coca-Cola Victor Bicca revelou o entusiasmo da empresa em patrocinar a arte e cultura parintinense, representada no Festival Folclórico da ilha. Para Orsine Oliveira, presidente da Amazonastur o ato representa a continuidade de uma parceria boa para todas as partes e destacou o empenho do Governo do Estado do Amazonas que reconhece a grandiosidade do maior espetáculo a céu aberto do planeta.

Redação JI