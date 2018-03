Cobiça, tráfico de influência e dinheiro público desfilam na Avenida das Flores

Está sendo travada uma guerra nos tribunais da capital amazonense pela titularidade das terras no entorno da Avenida das Flores, Zona Norte de Manaus, onde grandes investidores e grileiros têm usado expedientes nada ortodoxos para “esquentarem” títulos de terras de terceiros em seus próprios nomes.

Quando o Portal Correio da Amazônia recebeu a denúncia e passou a investigar o caso, se deparou com a ponta de um iceberg em um mar de documentos frios. São muitos processos similares que revelam um esquema montado para fraudar títulos, induzir o judiciário ao erro e transformar alguns milionários da cidade em bilionários do setor fundiário.

O volume de dinheiro envolvido é tão grande que esse escândalo já deve ter entrado no radar da Polícia Federal, do Ministério Público, assim como, da imprensa nacional.

Infelizmente, a ‘quebra de braços de titãs’ sobrou para os mais humildes, que sonhavam com a casa própria através da Caixa Econômica Federal, que assinou contrato com o Movimento de Mulheres Orquídeas – por direito à moradia – e injetou quase 8 milhões de Reais para a construção de 600 unidades habitacionais no Bairro Santa Etelvina.

No início das obras surgiu a dúvida sobre os verdadeiros donos das terras. Resultado: a construção não foi finalizada e a contenda está longe de terminar.

O processo n° 0205064-65.2014.8.04.0022 está chamando a atenção porque envolve dinheiro da Caixa Econômica Federal, mesmo tendo a matrícula imobiliária cancelada. O imóvel foi adquirido por Fúlvio Pacífico Seabra por compra de posse, que ele milagrosamente conseguiu transformar em propriedade, por Adjudicação Compulsória em inacreditáveis 20 dias de tramitação nos tribunais.

Outros processos com os mesmos encaminhamentos, revelam um o que se chama de “modus operandi”, pois estão sempre ligados às mesmas pessoas, grupos e modo de operar. O Portal Correio da Amazônia teve acesso a alguns desses processos.

Um que tramita na Vara de Registro Público sob o nº 0608322-13.2016.8.04.0001, por exemplo, figura como parte interessada a empresa Wega-Par Ltda, que na Junta Comercial aparece como sendo de propriedade do Conselheiro Ari Jorge Moutinho da Costa Júnior e sua esposa.

A Wega-Par Ltda aparece também como sócia do Shopping Via Norte, um dos maiores de Manaus. Sondagens feitas por correspondentes de outros estados, aponta interesse no resultado dos processos 0632533-84.2014.8.04.0001 – 19ª Vara; e no processo de nº 060.3292-60/2017, que teve seu julgamento reagendado para a próxima segunda feira (12), na 3ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Amazonas. Esse assunto terá outros desdobramentos.

