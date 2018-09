Coari confia em Saullo Vianna para defender os jovens do interior do Amazonas

A tarde de sexta-feira, 21 de setembro, marcou a passagem do candidato à deputado estadual, Saullo Vianna (PPS), pelo município de Coari, a 444 quilômetros da capital do Amazonas, Manaus. O nome da renovação recebeu palavras de apoio e incetivo de apoiadores à sua caminhada por onde passou na terra do petróleo e gás, com o segundo maior Produto Interno Bruto (PIB) do Amazonas, e com a quinta maior população do Estado.

A estudante Jordana Torres, 18 anos, deu voto confiança ao candidato, por ele ser jovem na política e acreditar que é possível a renovação. “Por ser uma pessoa íntegra que nos passa confiança, que mostra que realmente tem muita vontade em trabalhar e se propõe a lutar por melhorias para a juventude do Amazonas, principalmente com investimentos em tecnologias, no momento em que o país sofre uma deficiência grande no incetivo aos jovens para fazerem faculdade. Por isso voto no Saullo”, declarou.

Saullo Vianna ressaltou a importância da plataforma da Petrobrás de Urucu, onde é extraído petróleo e gás, para a economia do Amazonas. O jovem candidato também destacou que o município se tornou polo de educação no interior do Amazonas, a partir da implantação de um campus da Universidade Federal do Amazonas (Ufam). Saullo Vianna se mostrou sensível aos anseios do povo de Coari, ao ouvir as demandas apresentadas durante sua passagem pela cidade.

Assessoria do candidato