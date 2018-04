CMP realizou Sessão Especial em homenagem às famílias de autistas

O prefeito Bi Garcia prestigiou a Sessão.

Autoridades civis, militares, prefeito, vereadores e público em geral estiveram presentes na Sessão Especial em homenagem às famílias que atuam em prol da conscientização do Autismo em Parintins. A sessão iniciou com um vídeo emocionante de famílias de autistas e das atividades realizadas nos anos de 2017 e 2018, produzido por Lynne Silva, mãe de uma criança autista.

Autor da propositura do ato solene o vereador Telo Pinto (PSDB) justificou o pedido e deu detalhes de seus projetos de lei, aprovados por unanimidade na Casa Legislativa. O parlamentar avaliou a realização da Semana do Autismo como meio de levar a uma reflexão profunda.

“É preciso políticas públicas voltadas ao Autismo, com aparato de profissionais especializados para assistência e acompanhamento”, ressaltou. Mas, para isso, é necessário promover a difusão de conhecimento, principalmente para as famílias. É nela que a criança autista recebe o cuidado e atenção primordiais para seu desenvolvimento e que ainda há casos que precisam ser identificados. O vereador destacou o amor das famílias que tem a missão de criar uma pessoa com Autismo e destacou que “a família também precisa ser cuidada”, por isso a homenagem.

A Secretária Municipal de Assistência Social, Trabalho e Habitação Zeila Márcia Cardoso disse que a propositura da sessão traz à tona um tema que precisa ser debatido na sociedade. A secretária avaliou como um momento importante para a conscientização porque a sociedade precisa conhecer todos os aspectos do transtorno e como lidar com ele.

O Secretário Municipal de Saúde Clerton Florêncio destacou o envolvimento social das secretarias na Semana do Autismo, relatou ações voltadas na secretaria de saúde que atua junto na causa e enfatizou a importância do debate sobre a questão através de ato solene que traz também a valorização da família.

A política educacional voltada à inclusão foi evidenciada pelo Secretário Municipal de Educação João Ribeiro Costa. Em sua abordagem, declarou sua preocupação de como lidar na sala de aula com desafios para tornar o ato pedagógico abrangente para todas as crianças e destacou a conquista de curso de capacitação para profissionais voltados ao Autismo e deficiência visual.

“Hoje é um momento memorável porque vemos como Parintins avançou” foi a declaração da Coordenadora de Educação Inclusiva da Seduc Mariê Augusta Pinto. A coordenadora falou persistência e luta das famílias que tem no seio pessoas autistas e deu ênfase sobre expansão de projetos e pesquisas, agradeceu as parcerias e deu vivas à causa da inclusão.

Representando as famílias homenageadas Rondinelly Viana transmitiu sua mensagem resumindo em duas palavras – gratidão e esperança. Gratidão pelas ações públicas em uma ação contínua e efetiva de órgãos como Semed, Semsa e Semasth para trazer o esclarecimento da situação à sociedade. Esperança para que as ações possam ser perpetuadas e também o sonho da construção de um centro que possa receber autistas e pessoas com outros tipos de deficiências com profissionais especializados.

O presidente da Câmara Maildson Fonseca deu destaque à luta pela conscientização e definiu a sessão como “um momento histórico para casa”. Ressaltou que tem um projeto para inserção da caminhada do Dia Mundial de Conscientização do Autismo no calendário municipal e elogiou a propositura da sessão e dos projetos do vereador Telo Pinto por “olhar as diversidades e dar suporte legais por meio de leis”.

O prefeito Bi Garcia assinou a sanção das leis e declarou que a iniciativa é louvável. O chefe do executivo avaliou como “uma conquista que vai priorizar cada vez mais a atenção às crianças e adolescentes com autismo”.

Texto: Clely Ferreira

Fotos: Mayara Carneiro

Assessoria de Comunicação da Câmara de Parintins