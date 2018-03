CMDCA se fortalece para defender os direitos da criança e do adolescente

O Conselho Municipal do Direito da Criança e do Adolescente (CMDCA), que desenvolve importante trabalho no município de Parintins, busca constantemente ampliar e melhorar sua atuação. Nesta quinta-feira, 15 de março, os conselheiros reuniram para planejar ações que serão realizadas este ano.

A reunião foi coordenada pela presidente do CMDCA, Floriza Brelaz, que anunciou atuação mais consistente do conselho dentro da Rede de Proteção. “Precisamos também fiscalizar as instituições inscritas no CMDCA para rever como está acontecendo o trabalho em defesa dos direitos da criança e do adolescente”, explicou.

Floriza assegura que são muitas denúncias envolvendo crianças e adolescentes que o conselho recebe e a resposta precisa ser dada em tempo hábil. “Por isso é necessário que exista um trabalho consistente para que as respostas sejam dadas a contento. O conselho é um órgão importante em Parintins”, destacou.

O conselho recebe várias denúncias que são mantidas em sigilo. Depois de todo o trabalho feito elas são encaminhadas para o Ministério Público. A direção do CMDCA também informou que uma comissão foi formada para fiscalizar as instituições que são inscritas junto ao conselho. Tudo isso é para dar celeridade ao trabalho junto à criança e adolescente que tem direito violado.

A secretária da Assistência Social, Zeila Cardoso, participou da reunião desta quinta-feira e falou sobre a importância do trabalho de cada conselheiro e a responsabilidade que cada um tem. O CMDCA funciona no prédio da Semasth, avenida Nações Unidas, e o atendimento acontece de 8h às 12h e de 14 às 18.

SECOM