Clerton Florêncio é empossado como novo secretário de Saúde de Parintins

Em solenidade concorrida, o enfermeiro Clerton Rodrigues Florêncio foi empossado secretário municipal de Saúde de Parintins, nesta terça-feira, no auditório do hospital Jofre Cohen. O ato foi comandado pelo prefeito em exercício Tony Medeiros que representou o prefeito Bi Garcia que está em viagem de trabalho. Tony empossou ainda Elisabeth Araújo – subsecretária de finanças, Diego Mascarenhas – subsecretário de administração, Lázaro Ferreira – subsecretário de Obras e Maria Rosa – diretora geral do Hospital Jofre Cohen.

Clerton, durante seu discurso, enfatizou a alegria em ter sido convidado pelo prefeito Bi Garcia para o cargo em um momento importante. “É um desafio para que junto a equipe da secretaria, de forma indistinta, possamos engrandecer e humanizar o atendimento a nossa população”, disse. Ele ressalta que a meta manter os programas já retomados e buscar mais investimentos como os em andamento. “Citamos a UBS do bairro da União, Aldrin Vercosa, UBS Fluvial entre outros compromissos do prefeito para com a comunidade”, citou.

Tony Medeiros enfatizou que a administração tem buscado o melhor para a população. “O novo secretário Clerton vem com o compromisso de humanizar o atendimento e acompanhar a realização de investimentos na área da saúde a partir deste momento. Pegamos o setor numa situação muito difícil e assim como toda cidade, e com muito trabalho faremos que Parintins volte a ser referência”, destacou.

O chefe do gabinete Josimar Marinho disse que a escolha do prefeito Bi Garcia levou em consideração a figura técnica e humana de Clerton Rodrigues. Lembrou que o novo secretário tem amplo conhecimento do setor por ter trabalhado na atenção básica, Vigilância Epidemiológica, gerência de enfermagem, entre outros cargos importantes. “O prefeito Bi Garcia gosta de valorizar os filhos da terra, as pessoas competentes e com compromisso. Por isso o enfermeiro Clerton foi o escolhido”, pontuou Josimar.

A agente de endemias, Elinara Barbosa, também acredita que a longa experiência de Clerton Rodrigues fará a diferença para a saúde de Parintins. “Alem do mais uma pessoa competente, simples e humilde, o que ajuda muito para atuar na área da saúde “, avaliou a profissional.