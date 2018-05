Clara Nunes é o enredo da Portela para o Carnaval 2019

Na Madureira moderníssima, hei sempre de ouvir cantar uma Sabiá.

Este é o título do enredo da Portela para o Carnaval 2019. A azul e branco homenageará a cantora Clara Nunes. O tema foi anunciado nesta quarta-feira, 23 de maio, pelas redes sociais da azul e branco, será desenvolvido pela carnavalesca Rosa Magalhães e está encantando os torcedores da escola.

O presidente da Portela, Luis Carlos Magalhães, lembrou que o enredo era um antigo desejo da comunidade. “Todo ano os portelenses cobram isso da gente. ‘Quando que vai ser a vez da Clara, quando?’ Aí esse ano como tem a data redonda dos 95 anos de fundação da Portela, e nós já estávamos falando que iríamos fazer um enredo pra dentro da escola, contando algo da nossa história, ficou difícil não fazer. As pessoas estavam nos cobrando e perguntando diretamente o motivo de não ser a Clara esse ano, se havia algum impedimento familiar. Nós já tínhamos a intenção de fazer esta homenagem, sempre tivemos. E o movimento cresceu muito… Nós estávamos em conversa lá com o pessoal de Caetanópolis (cidade natal de Clara), mas a coisa explodiu tanto internamente que resolvemos lançar o enredo agora, do nosso jeito.”

Expectativa

Antes do anúncio do enredo, a Portela fez uma transmissão ao vivo no Facebook. O filme se limitava a mostrar uma fumaça azul em uma estrada de terra, indicando que o tema estava escolhido. O teaser deixou os portelenses agitados com a expectativa. A torcida era para que a cantora Clara Nunes pudesse ser homenageada pela escola, o que acabou se confirmando.

A mineira Clara Nunes foi figura marcante nos desfiles da Portela. Ela faleceu em 1983, aos 40 anos, e desde então é cultuada pelos portelenses que aguardavam uma homenagem à cantora. Em 1984, a artista fez parte do trio lembrado no enredo Contos de Areia, da azul e branco, junto com Natal e Paulo da Portela.

A sinopse do enredo será lançada em data ainda a ser definida pela Portela, em um encontro com os compositores da azul e branco.

Foto: Reprodução

revistacarnaval.com.br