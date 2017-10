Círio de Nazaré em Manaus

Santa foi para a sede de sua igreja (Foto: Suelen Gonçalves)

Em Manaus, uma extensa programação em homenagem a Nossa Senhora de Nazaré será realizada neste fim de semana. Os festejos começam com uma missa a partir das 18h deste sábado (7), na igreja da Paróquia de Nossa Senhora de Nazaré, no bairro Adrianópolis, na Zona Centro-Sul da capital. Haverá ainda atividades no Santuário de Nossa Senhora de Fátima, no bairro Praça 14, na Zona Sul.

PROGRAMAÇÃO DO CÍRIO

Sábado (7/10):

18h – Missa – Celebrante: Dom Sérgio Castriani, arcebispo metropolitano de Manaus. Apresentação do Grupo Canto da Missa;

19h – Transladação de imagem da Virgem de Nazaré. Saída da Igreja de Nossa Senhora de Nazaré para o Santuário de Nossa Senhora de Fátima. Apresentação do Grupo de Canto da Comunidade Jesus de Nazaré;

Domingo (8/10):

6h30 – Missa no Sanuário de Nossa Senhora de Fátima;

7h – Procissão do Círio do Santuário de Nossa Senhora de Fátima para a Paróquia Nossa Senhora de Nazaré. Apresentação do Grupo de Canto da Comunidade de Santo Antônio;

9h – Missa Solene na chegada da Procissão do Círio. Celebrante padre Daniel Curnis. Apresentação do Grupo de Canto da Comunidade de São João Batista;

11h30 – Missa dos Jovens e das Famílias;

18h – Missa. Apresentação Grupo de Canto Luzes;

19h30 – Missa. Apresentação Comunidade Jesus de Nazaré.

Por Adneison Severiano, G1 AM, Manaus