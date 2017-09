Cidade limpa ou multa

Caso o problema de depósito irregular de lixo seja contínuo, os proprietários de lanches e restaurantes sofrerão penalidades.

A Prefeitura de Parintins, através da Secretaria de Obras e Serviços Públicos (Semosp) e Vigilância Sanitária, vai intensificar o trabalho de fiscalização e combate de depósito irregular de lixo na Praça dos Bois e Lagoa da Francesa. Os locais concentram grande número de lanchonetes, bares e restaurantes, e todos os dias registra o descarte irresponsável de resíduos nos logradouros públicos.

De acordo com o secretário de Obras, Mateus Assayag, todos os dias a Praça recebe os serviços de limpeza, mas a situação se repete diariamente e muitos donos de lanches já foram notificados. “Já orientamos as pessoas que trabalham na Praça dos Bois, mas esse problema vem acontecendo com frequência. Por isso colocamos lixeiras permanentes no local, mas mesmo assim todos os dias é comum encontrar lixo espalhado pela praça e depositado fora das lixeiras. Até resto de material de construção é depositado no local”, disse.

O mesmo trabalho deve acontecer nos lanches e boxes localizados na Lagoa da Francesa e Mercado. Desde sexta-feira passada as equipes de limpeza da Semosp já realizam limpeza no local.

SECOM

Comentários

comentários