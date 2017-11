Cia. de Dança Mônica Seffair apresenta espetáculo ‘Sonhos’

O Projeto Social e Espaço de Dança Mônica Seffair completa mais um ano. Para comemorar a data, a Cia. de Dança realiza no dia 26 de novembro, às 18h30min, no auditório do CETI/Gláucio Gonçalves a apresentação do espetáculo “Sonhos”.

Com entrada liberada, trinta alunos, tanto do projeto como do espaço de dança, mostrarão os trabalhos desenvolvidos no espaço dançante durante o ano. “Esse espetáculo além de comemorar os três anos do projeto social, mostrando o aprendizado das nossas crianças e jovens nos estilos de danças clássicas, contemporâneas, tecido cirense e moderno, também festeja o primeiro ano do Espaço de Dança Mônica Seffair que já é um espaço privado onde realizo serviços particulares. Uniremos tudo e faremos um belíssimo espetáculo com o tema ‘Sonhos”‘, destacou a professora Mônica Seffair.

Porque “Sonhos”?

Mônica salienta que tudo começou a partir de um ‘sonho’, quando criança, iniciado na escolinha de Arte do Caprichoso por isso a escolha do tema. “Quando criança eu era aluna da Escolinha de Arte do Caprichoso, depois fui dançarina da Troup Caprichoso. Sair de Parintins para estudar em busca dos meus sonhos e me graduei. Hoje ajudo crianças e jovens carentes gratuitamente através do projeto e como meu segundo sonho, também tenho meu espaço com aulas particulares como meu ganha pão, meu profissional”, enalteceu.

Novas Matrículas

A apresentação é no dia 26 e no dia 27 já começam novas matrículas para um curso de férias e para as atividades de 2018, sendo que as vagas são limitadas, atendendo crianças de 3 anos até 70 anos nos variados estilos de danças.

A professora Mônica Seffair é licenciada em Dança pela UEA/Manaus pela Escola de Artes e Turismo e coreógrafa do boi Caprichoso.

Em seu espaço, localizado na Rua Nhamundá, 2113, Bairro: N. S. de Nazaré, trabalha os estilos: Jazz Fitness para emagrecer, Balé infantil a partir dos três anos de idade, Alongamentos para adultos e Tecido Circense. Trabalhos particulares em aniversários, formaturas, casamentos, dentre outras festividades. Contato pelo telefone: (92) 99469-6952.