‘Chocados’, diz líder do PSL/AM

O presidente estadual do PSL, coronel Ubirajara Rosses, informou ao SIM&NÃO que Jair Bolsonaro se programava para visitar o Amazonas entre os dias 20 e 30 de setembro, mas que, ante ao episódio envolvendo o presidenciável, não há mais previsão da passagem do candidato pelo Estado. “Estamos chocados. A gente espera que ele escape dessa tragédia. Ele é o espelho da mudança”, disse. Rosses afirmou que ontem mesmo uma “corrente de oração” foi iniciada entre os simpatizantes de Bolsonaro.

Acusação Em tom de revolta, Ubirajara Rosses culpou “movimentos de esquerda” pelo atentado contra o presidenciável Jair Bolsonaro. “A gente reputa isso a um atentado de movimentos de esquerda que não têm escrúpulos nenhum”, acusou Ubirajara Rosses.

Apuração A Polícia Federal não apontou nenhuma ligação do ato com partidos políticos. O homem responsável pelo atentado foi filiado ao PSOL entre 2007 e 2014. Todos os adversários de Bolsonaro, tanto da direita quanto da esquerda, condenaram o ato contra o candidato.

Expectativa Para Ubirajara Rosses, o episódio produz um resultado prático: “a gente vai se fortalecer mais”.

Reações Em todas as esferas dos poderes, o atentado contra Jair Bolsonaro ganhou ponto pacífico: a facada atingiu a democracia. Sem citar o nome do candidato, a presidente do STF, Cármen Lúcia, disse ter “enorme preocupação com a garantia das liberdades dos candidatos e dos eleitores”. Os candidatos à Presidência lamentaram o atentado.

Dilma Após visitar Lula na carceragem da PF em Curitiba, ontem, a ex-presidente Dilma Rousseff deu a seguinte declaração à imprensa: “Eu acho lamentável. Agora, acho que incentivar o ódio cria esse tipo de atitude. Você entende? Você não pode falar que vai matar ninguém. Não pode fazer isso, principalmente um candidato à Presidência”.

Fiscalização 1 O Movimento Brasil Livre no Amazonas monitora o andamento de uma proposta entregue por representantes do grupo à Câmara Municipal de Manaus (CMM) onde pede a aprovação de um projeto batizado de “Performance Bond, Pacote Anti-corrupção”.

Fiscalização 2 Pelo projeto, a Prefeitura de Manaus ficaria obrigada a contratar um “seguro” quando fosse realizar um nova obra pública. “Vamos ter uma seguradora, uma empresa da iniciativa privada fiscalizando diretamente esta obra, para que ela seja bem feita e entregue no prazo sem corrupção. Exatamente como funciona nos EUA”, disse Fabrício Mendes, coordenador do MBL no Amazonas.

Express O candidato a deputado federal Marcelo Ramos, do PR, não está mesmo para brincadeira nesse pleito. Em sete dias, o republicano conseguiu visitar 24 municípios, em campanha por uma vaga em Brasília. Marcelo tem passado, em média, duas horas em cada cidade que visita.

Liberado! A Justiça Eleitoral deferiu o registro de candidatura do jornalista Wilson Lima, que disputa o governo do Estado pela coligação “Transformação por um novo Amazonas”. A decisão está de acordo com o posicionamento do Ministério Público Eleitoral, que emitiu parecer favorável à candidatura diante da ausência de motivos para a impugnação.

SIM & NÃO – acrítica.com