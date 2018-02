Chitara da Chapada recebe troféu JI de melhor machinha do Carnailha 2018

O troféu de destaque foi entregue ao presidente do bloco, João Francisco, pelo diretor Carlos Frazão e equipe do programa PARINTINS EM REVISTA, pela radio Clube.

“Os Conselhos do Eneas”, do Bloco Irreverente Chitara da Chapada foi escolhido em voto popular, a melhor machinha do Carnailha 2018.

O concurso musical aconteceu na tarde desta sexta-feira (9) e é uma realização de 15 anos do O Jornal da Ilha através de seu diretor Carlos Alberto Frazão Ribeiro em parceria com o programa Parintins Em Revista, comandado por Walter Lobato, Neto Santana e Naldo Rodrigues na Rádio Clube onde foi realizada a escolha.

A marchinha do bloco tem a assinatura dos compositores Camaxú e Paulinho do Sagrado com o refrão: “Ai Eneas! Me dá um conselho. Ai! O meu bofe há muito tempo faz que não come meu uixi”, ganhou o gosto popular e está na boca da ‘galera’ e promete balançar o bloco no desfile de domingo, 11, na Paraíba do Samba.

O radialista Walter Lobato comando a programa líder de audiência pela Radio Clube.

Sobre o concurso, Frazão afirma que “concorreram todos os sambas ou marchinhas pedidas pelo público e tocadas dentro de toda programação da Radio Clube de Parintins”. Segundo ele, os votos foram atribuídos através de cupons distribuídos nos exemplares da última edição do O JORNAL DA ILHA que circulou na cidade no dia 25 de janeiro e entregues na portaria da Radio Clube ou em ligação direta para o programa Parintins Em Revista.

O jornalista Naldo Rodrigues com o jornalista baiano Roque Costa (D)

O diretor da radio Clube, Eneas Gonçalves, homenageado este ano pelo bloco Chitara da Chapada, ao saber da premiação, ligou para o programa agradecendo os votos da maioria dos foliões parintinenes.

TEM BAIANO NA FOLIA DO CARNAILHA

O jornalista baiano Roque Costa que visita a Ilha para prestigiar e cair na folia pela primeira vez no Carnailha, disse que “É uma alegria muito grande estar novamente nessa terra que eu amo (Parintins), dessa vez para prestigiar e conhecer a folia do parintinense, o Carnailha”, destacou. Roque Costa tem programas na radio de Alagoinhas, FM, e esta como convidado e credenciado pelo JI para passar informações para a cidade baiana.

Ao final do programa, o diretor do JI, Carlos Frazão, agradeceu a parceria com a radio Clube em mais uma promoção. “A radio Clube e nossa e do povão, tenho o maior carinho por essa radio, aqui que comecei a projetar meu jornal. Muito obrigado a todos da radio, em especial ao diretor Eneas Gonçalves, a ex-diretora Sol Cohen, e ao radialista Walter Lobato, por novamente estar a frente dessa premiação”.

Alem do troféu destaques JI-Carnailha 2018, os compositores ganharam 1 caixa de cerveja, e o bloco vencedor, também, ganhou 1 caixa de cerveja. 3 ouvintes que votaram, foram sorteados, com 1 caixa de cerveja, cada um. A votação começou na quinta-feira passada, 01, e encerrou hoje, 09, as 13:30h.

Kedson Silva/JI