Chapa 02 de Arineide Tavares e Leonor Souza vence a eleição do Sindicato dos Professores de Parintins

O mote da campanha vitorioso de Arineide e Leonor envolveu principalmente a paralisação dos educadores no final do ano passado e começo de 2018, para o pagamento do Abono do Fundeb.

Na qual a direção que está saindo foi muito criticada pela proximidade com o atual secretário de educação municipal João Costa. “Quem acha que o SINPTEMPIM, está fora da “política” não sabe o sentido desta. Na política Sindical se luta por justiça social, sim”, comentou em poste a vice-presidente eleita Leonor Souza.

Arineide e Leonor alcançaram a Vitória na Chapa 02, considerada de oposição a atual gestão. Tiveram como tema “Se é pra luta, eu vou!”. A chapa vencedora teve 178 votos. A Chapa 01 Águias da Educação: Diálogo, Competência e Transparência que tinha como candidatas as professoras Giselle Soares e Isabel Peres obteve 156 votos. Tinham direito a voto 495 professores. Ou seja, mais de 150 deixaram de votar.

A nova direção conseguiu apoio de várias ex-presidente do Sindicato. O mandato é de três anos.

