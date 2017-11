CETI e Bosco realizam desafio de futsal

Tweet no Twitter

Um desafio de futsal envolvendo as equipes infantis da Escola Senador João Bosco e do CETI/Dep. Gláucio Gonçalves foi realizado na manhã desta quarta-feira, 08 de novembro, no Ginásio da Escola de Tempo Integral.

De acordo com o coordenador de Educação Física do CETI, Weverton Cursino, “realizamos esse desafio para ajudar nas despesas do nosso aluno Hian Oliveira que vai para Brasília-DF representar Parintins e o Amazonas nos Jogos Escolares da Juventude, JEJ”.

Ele enaltece que a disputa “também foi uma forma que encontramos para mobilizar e trabalhar com os alunos do ensino médio por conta dos jogos que esse ano não ocorreram, fazendo uma movimentação com esses alunos através de uma interação com os atletas da escola Senador João Bosco”.

Campeão

Nas penalidades, o CETI sagrou-se campeão do desafio nos dois naipes. “Fomos campeões, mas o importante é que graças a Deus os alunos tanto do Bosco como do CETI aderiram a nossa proposta e contribuíram conosco para que esse evento acontecesse”.

“Agradecemos a escola Senador João Bosco por aceitar o nosso convite. Agora vamos levar o nosso representante parintinense até Manaus e torcer para que ele traga um bom resultado para Parintins e para o Amazonas em Brasília-DF”, finalizou Weverton.

Kedson Silva/JI