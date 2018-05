CETI Campeão dos Jogos Escolares de Parintins 2018

Somando 85 pontos no quadro geral de medalhas, a delegação do Centro Educacional de Tempo Integral/CETI – Gláucio Gonçalves sagrou-se nesta sexta-feira (18) campeão do 34° Jogos Escolares de Parintins, JEP’s 2018. A solenidade de encerramento da disputa escolar foi marcada pela entrega de medalhas aos alunos/atletas vencedores e troféus as escolas campeãs por modalidade no ginásio de esportes Elias Assayag com presença do secretário de educação da Semed, João Costa, que representou o prefeito Bi Garcia, professores e gestores da rede municipal, estadual e federal de ensino.

O título de campeão escolar da Escola de Tempo Integral veio com a vitória nas modalidades: atletismo, natação, jiu-jitsu e xadrez, além dos segundos e terceiros lugares nas modalidades coletivas. “Isso é resultado de um grande trabalho de base realizado com apoio da gestão escolar, da APMC, dos parceiros (professor Ítalo e Jorge Ramos), dos professores de educação física da escola que contribuem conosco e principalmente com o empenho dos nossos alunos/atletas que a gente chama de guerreiros, porque eles estudam o dia todo e mesmo assim, encontram energia no final do dia para os treinamentos e o resultado foi mais uma vez a escola como destaque, sendo novamente campeão local”, destacou a conquista local o professor de educação física do CETI, professor Weverton Cursino.

O secretário de educação, João Costa ressaltou o apoio do prefeito Bi Garcia e da Seduc através da professora Odinéa Garcia para a realização do evento e parabenizou a todos os atletas, tanto medalhistas, como os que participaram das atividades esportivas.

Segundo o Secretário, “esses jogos tem um histórico de revelação de potencialidade para o esporte do Amazonas e até a nível nacional”, estendendo as parabenizações também aos gestores, professores de educação física que “se empenharam preparando, orientando e incentivando esses atletas para esses jogos, assim como, a organização da Comjel, da Seduc, da equipe técnica da Semed, os árbitros, e os parceiros como as universidades através de seus estagiários”.

No quadro geral de medalhas, o Dom Gino ficou em segundo e o IFAM na terceira colocação.

Kedson Silva/JI