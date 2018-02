Centro de Telemedicina de Parintins supera 400 consultas em 2017

Após revitalização, o Centro de Telemedicina de Parintins chegou realizou 459 consultas com médicos especialistas em 2017. Otorrinolaringologia, reumatologia, neurologia e cirurgia vascular são algumas das muitas especialidades oferecidas em videoconferência na instituição inaugurada na primeira gestão do prefeito Bi Garcia.

Durante as sessões, em Parintins, a médica Raysa Wanzeller repassa todas as informações sobre o paciente e sua enfermidade ao médico que está em Manaus, assim como as imagens das possíveis lesões existentes. As teleconsultas acontecem em parceria com a Universidade do Estado do Amazonas e o Hospital Francisca Mendes, em Manaus.

Além de dar resposta rápida aos pacientes, a atuação do Centro de Telemedicina rendeu alta economia de recursos públicos ao município. Segundo estatística da Secretaria de Saúde, dos 459 pacientes consultados, apenas 21 tiveram que ser encaminhados a Manaus, o que gerou diminuição de custo aproximada de R$ 220 mil em passagens de ida e volta para os pacientes e acompanhantes.

João Alciney Vieira, que há mais de um ano sofre com uma úlcera crônica na perna direita, foi um dos que na segunda-feira, dia 05, participou da teleconsulta que contou com a participação do reitor da UEA, médico Cleinado Costa. João disse estar otimista e satisfeito com o procedimento após 13 encaminhamentos para Manaus. “Vou continuar acreditando na medicina daqui e o atendimento da médica e da equipe é muito bom. Tô me sentindo a vontade aqui”, disse.

O reitor da UEA Cleinado Costa por meio da videoconferência parabenizou a Prefeitura de Parintins por investir no formato. Lembrou que a cidade foi a primeira no interior do Brasil a ter telemedicina em 2007. “É uma oportunidade muito boa. Aqui temos estudantes que acompanham o atendimento e assim temos a oportunidade de cuidar melhor da população do interior, levando o especialista por meio da telemedicina”, disse.

A médica Raysa Wanzeller afirmou que a parceria tem trazido resultados bastante positivos e a tendência é ampliar os atendimentos. Ela destacou ainda que a meta é oferecer teleconsultas também no Hospital Jofre Cohen. “Hoje temos muitos casos relacionados a otorrinolaringologia, neurologia e cirurgia vascular e a grande maioria dos casos estamos resolvendo aqui o que acarreta em menos gastos para o município”, salientou a médica.

O coordenador da telemedicina, Rafael Prado, agradeceu a Prefeitura de Parintins por meio do prefeito Bi Garcia, vice-prefeito Tony Medeiros, secretário Clerton Florêncio e subsecretaria Daizes Pimentel, por acreditar na eficiência do trabalho realizando. “No ano de 2017 conseguimos aumentar nossa oferta de especialidades médicas, aquisição de novos equipamentos e readequação estrutural, diminuindo a necessidade do paciente se deslocar a capital do estado”, pontuou.

Marcio Costa