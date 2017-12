Centro de Saúde Dr. Aldrin é reinaugurado após reforma e ampliação

Tweet no Twitter

No intuito de expandir os atendimentos da saúde básica e preventiva nos bairros Itaúna I e II, Paulo Corrêa e adjacências, a Prefeitura de Parintins reformou e ampliou o Centro de Saúde Aldrin Verçosa, localizado no bairro de Itaúna II, próximo à Escola Municipal Irmã Cristine. A reinauguração da unidade foi feita pelo prefeito em exercício Tony Medeiros nesta quinta-feira (21).

Na reinauguração, o prefeito em exercício destacou que Aldrin Verçosa foi um dos primeiros médicos parintinenses que voltou para sua terra natal a fim de exercer sua profissão. “Ele fez questão de estar próximo de seu povo. É uma justa e merecida homenagem a esse caboclo parintinense que serviu nossa cidade e que nos deu tanto alegria durante sua vida”, ressaltou Tony Medeiros.

Filho de Aldrin Verçosa, o estudante de medicina, Fernando Neto, agradeceu em nome de sua família pela homenagem e pelo trabalho executado pela Prefeitura na unidade de saúde. “Esse posto demonstra uma das maiores felicidades de meu pai, que era de atender uma parcela da população parintinense humilde, carente, trazendo uma medicina humana, com amor e carinho”, falou Fernando.

Durante as obras de reestruturação do Centro Dr. Aldrin, a Prefeitura fez melhorias nos sistemas elétricos e hidráulicos e construiu novas salas que serão utilizadas como consultório médico, consultório odontológico e brinquedoteca.

CEO fecha o ano com mais de 700 próteses dentárias entregues

Em cerimônia realizada nesta quinta-feira (21), o Centro de Especialidades Odontológicas (CEO) realizou a entrega de mais de 200 próteses dentárias à população carente de Parintins. O centro fecha o ano com aproximadamente 700 próteses, atendendo a uma demanda da população das zonas urbana e rural de Parintins.

A solenidade de entrega foi comandada pelo prefeito em exercício Tony Medeiros e contou com a participação de pacientes do CEO, secretários municipais, vereadores e profissionais da saúde.

Durante a entrega das próteses dentárias, Tony Medeiros destacou o trabalho de resgate que a Prefeitura fez no CEO. O prefeito em exercício revelou que em razão da situação de abandono, o centro quase foi fechado pelo Ministério da Saúde pela falta de comprovação de produtividade.

“Nós perdemos muito tempo no desenvolvimento de nossa cidade. Esse é um momento muito importante, porque resgatamos esse importante centro que nos oportuniza cuidar da autoestima de nosso povo”, destacou Medeiros.

O secretário de Saúde, Clerton Florêncio, enfatizou que a reativação do programa de entrega de próteses no CEO é uma forma de evidenciar a responsabilidade da administração municipal com o povo parintinense.

“O sorriso da pessoa é algo extremamente importante. O prefeito Bi Garcia e o vice Tony Medeiros vêm fazendo esse trabalho que estava abandonado anteriormente, demonstrando compromisso e valorizando os usuários”, comentou.

Para 2018, o CEO tem a meta de aumentar o quantitativo de próteses e fortalecer suas atividades nas áreas de dentística, periodontia e cirurgias odontológicas.

