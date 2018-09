Centro de Especialidades Odontológicas entrega próteses dentárias

O prefeito Bi Garcia comandou na terça-feira, 04 de setembro, a entrega de 101 próteses dentárias no Centro de Especialidades Odontológicas (CEO). Os números integram os 5.588 atendimentos desenvolvidos nos meses de janeiro a julho de 2018 por especialistas contratados pela prefeitura de Parintins.

São atendimentos gratuitos a população nas áreas de periodontia, endodontia, cirurgia, dentista e próteses dentárias. Em 11 anos de funcionamento, com exceção a administração anterior, o CEO tem sido referência no interior do estado do Amazonas. A procura pelos serviços tem sido bastante significativa.

Em seu discurso para dezenas de pessoas, nesta terça-feira, o prefeito Bi Garcia, lembrou-se da época quando desapropriou a residência para implantar o CEO. O imóvel foi pago com recursos próprios do município e o esforço da administração foi de grande valia para que a população tivesse tratamento dentário sem pagar nada. Em Manaus, a extração de um siso custa 600 reais e em Parintins é gratuito.

“Não tenho dúvida da importância que a nossa administração oferece ao tratamento da saúde bucal da população, pois muitos governos por aí não dão essa atenção. Além da saúde da boca, oferecemos saúde auditiva e ocular. Todo esse trabalho é realizado com o objetivo de cuidar bem das pessoas. Esse é o resultado das viagens que fazemos e das parcerias que celebramos com o setor público e privado. Estou muito feliz em fazer hoje mais uma entrega de próteses”, disse o prefeito.

Marcilio Seixas Pinheiro foi uma das pessoas que recebeu a prótese dentária nesta terça-feira. O senhor de 65 anos agradeceu ao prefeito Bi Garcia e toda a equipe do Centro de Especialidades Odontológicas pelo atendimento. “Não sou aposentado e não tenho condições financeiras de pagar um tratamento dentário como este e, graças a Deus, temos o prefeito Bi Garcia para cuidar da população carente”, agradeceu.

Ainda dentro das parcerias estabelecidas, recursos financeiros serão destinados aos hospitais Jofre Cohen e Padre Colombo no apoio que se refere à regionalização da saúde no interior do Amazonas. Garcia anunciou que em breve estará em funcionamento o Centro de Saúde Fluvial Dr. Romualdo Corrêa para atender a zona rural. “Nós temos muito a avançar na saúde para melhorar cada vez mais o sistema e oferecer tratamento de qualidade a população”, finalizou.

SECOM

Foto: Pitter Freitas