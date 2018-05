Centro de Costura Dona Cota prepara primeira exposição de materiais

Tweet no Twitter

Em cinco meses de funcionamento, o Centro de Costura Dona Cota já qualificou mais de cem mulheres parintinenses. Desde dezembro do ano passado os cursos de costura, capitonê e patch aplique sãos colocados a disposição da comunidade. Para o mês de junho, a direção do centro de costura organiza uma exposição dois produtos confeccionados.

Essa exposição será coordenada pela Secretaria Municipal de Assistencia Social, Trabalho e Habitação (Semasth), responsável pelo funcionamento pelo centro. A data da exposição ainda será definida, mas provavelmente ocorrerá antes do período do Festival Folclórico. As pessoas qualificadas receberão certificados durante a exposição.

O prefeito Bi Garcia reinaugurou o centro de Costura Dona Costa no dia 03 de dezembro de 2017 depois de quatro anos abandonado. O centro foi saqueado na gestão passada e a administração atual teve que comprar todos os equipamentos. A procura pelos cursos é constante por pessoas que buscam uma qualificação profissional.

O centro Dona Cota funciona com quatro profissionais: uma diretora, um administrativo e dois facilitadores. As Atividades são coordenadas pela secretária da Semasth, Zeila Cardoso. O centro de costura está localizado a Avenida Nações Unidas, centro de Parintins.

Aroldo Bruce