Centro cirúrgico do hospital Jofre Cohen recebe moderno monitor cardíaco

Em mais um investimento da Prefeitura de Parintins, por meio da Secretaria de Saúde, o Hospital Regional Jofre Cohen recebeu na sexta-feira, dia 4, mais um equipamento que irá auxiliar o trabalho do seu centro cirúrgico. O monitor cardíaco com capinógrafo foi adquirido pelo valor aproximado de R$ 25 mil e é considerado um dos melhores para o acompanhamento de pacientes nos procedimentos.

O repasse do material foi feito pelo secretário Clerton Florêncio Rodrigues e pelo chefe de gabinete civil, Josimar Marinho, que representaram o prefeito Bi Garcia.

Os hospitais Jofre Cohen e Padre Colombo têm realizado um número expressivo de procedimentos operatórios diários, incluindo cirurgias eletivas. As aquisições dos equipamentos tem melhorado a situação das unidades que passaram por anos de sucateamento.

Para o médico anestesista Daniel Tanaka, a gestão municipal mais uma vez acerta ao adquirir o monitor cardíaco de alta tecnologia e de fácil manuseio. “Com ele conseguimos monitorar como o paciente está respirando, além das funções do coração e pulmão, conseguindo então fazer a cirurgia com total responsabilidade”, assegurou.

O secretário Clerton Florêncio Rodrigues afirmou que o equipamento adquirido na gestão do prefeito Bi Garcia ja está à disposição para as cirurgias de emergência e eletivas. “Temos excelentes médicos, mas que também necessitam de auxílio de equipamentos para avaliação precisa e qualificada do paciente durante o procedimento”, ressaltou.

Só no Hospital Jofre Cohen são realizadas pelo menos 20 Cirurgias semanalmente, segundo a direção da unidade.

Marcio Costa/SEMSA