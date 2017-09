Central LIESA divulga previsão de calendário para a venda de ingressos

Respondendo às inúmeras indagações encaminhadas através de telefonemas e das mídias sociais sobre o início da venda de ingressos para os desfiles das Escolas de Samba do Grupo Especial no Carnaval 2018, a Central LIESA de Atendimento e Vendas informa que reiniciará suas atividades no próximo dia 18 de setembro. O atendimento ao público acontecerá de segunda a sexta-feira, de 10 às 16 horas, na rua da Alfândega, 25, lojas B e C, no Centro do Rio de Janeiro. Segundo Heron Schneider, responsável pela Central LIESA, a previsão de reserva e venda de ingressos para os desfiles no Domingo de Carnaval , 11 de fevereiro; Segunda-Feira de Carnaval, 12 de fevereiro; e Sábado das Campeãs, 17 de fevereiro, no Sambódromo, é a seguinte: PREVISÃO DE COMERCIALIZAÇÃO – VENDA DE INGRESSOS CARNAVAL RIO 2018: ABERTURA CENTRAL VENDAS – Previsão: Dia 18/09/2017

Rua da Alfandega, 25 Ljs B/C (Das 10:00 às 16:00 horas) 1 – CAMAROTES



Previsão das reservas: Segunda quinzena de Setembro

Previsão pagamento/ contemplados: Primeira quinzena de Outubro 2 – FRISAS Previsão das reservas: Início do mês de Outubro

Previsão pagamento/ contemplados: Primeira quinzena de Novembro 3 – ARQUIBANCADAS ESPECIAIS/CADEIRAS INDIVIDUAIS: Previsão: Segunda quinzena de Outubro “Ressaltamos que estamos falando de previsão, podendo as datas serem alteradas em caso de necessidade por parte da LIESA” – destaca o coordenador. PROCEDIMENTOS PARA RESERVAS DE CAMAROTES E FRISAS:

A reserva deverá ser efetuada via FAX para garantir o atendimento pela ordem de chegada, lembrando que para tanto, existem outras ferramentas bem mais modernas do que o equipamento tradicional do FAX, e que estão disponíveis atualmente para executar as funções do FAX, como descrevemos abaixo: 1 – Para quem utiliza INTERNET, você pode enviar seu FAX via SMARTPHONES / COMPUTADORES e NOTEBOOK, utilizando serviços (gratuitos ou pagos) de qualquer navegador;

2 – Outra opção é utilizar uma PLACA DE FAX-MODEM USB que pode ser conectada em qualquer computador (Desktop ou Notebook) e dessa forma utilizar o serviço de FAX oferecido pelos Sistemas Operacionais existentes hoje;

3 – As IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS que possuem placa de FAX internas permitem enviar o FAX da própria impressora; DÚVIDAS:

Central LIESA de Atendimento e Vendas

Rua da Alfandega, 25 – Lojas B/C – Centro

Tel.: (21) 2233-8151

E-mail: [email protected]