Cemitério São José preparado para dia de finados

São esperadas aproximadamente 30 mil pessoas no dia 2 de novembro, dia de finados, no Cemitério São José, para homenagear os mortos. Esta é a estimativa do administrador do campo santo, José Ribamar Roberto.(foto: Aroldo Bruce)

Na terça-feira (31) a movimentação foi grande de pessoas que trabalham na recuperação, pintura e limpeza das sepulturas de seus entes queridos. De acordo com José Roberto Ribamar, os serviços serão realizados até hoje à tarde.

Para o administrador do cemitério um problema de última hora pode atrapalhar o prazo estabelecido para o fim dos serviços. Algumas pessoas estão limpando as sepulturas e deixando o lixo dentro do cemitério.

Ligação da eletricidade deverá será feita ainda hoje, como também, outros serviços essenciais de responsabilidade da prefeitura de Parintins para deixar o cemitério preparado para a tradicional iluminação.

