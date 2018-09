Catequese da Catedral apresenta festa folclórica neste sábado

Pelo terceiro ano consecutivo, a catequese da Catedral de Nossa Senhora do Carmo usa a cultura regional como fonte de evangelização através do folclore. Com vendas de comidas típicas, apresentações de quadrilhas e demais danças regionais, além do Boi Carmelinho, a Catequese convida pais dos alunos e a comunidade em geral para prestigiarem a festa que acontece na Praça da Catedral no sábado, 02 de setembro.

Nas cores amarelo e branco, o Boi Carmelinho é o boizinho evangelizador, que desde 2017 vem trazendo alegria como singela homenagem feita através de crianças da paróquia do maior templo católico de Parintins, a padroeira da Ilha, Nossa Senhora do Carmo. “É com muita alegria que por mais um ano, no mês de setembro como é de tradição, apresentamos as nossas crianças para brincar e homenagear a nossa Virgem do Carmelo”, destacou uma das coordenadoras do evento.

Kedson Silva/JI