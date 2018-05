CATEDRAL DO CARMO CELEBRA DIA MUNDIAL DAS COMUNICAÇÕES

As mães presentes na Celebração, foram homenageadas.

A Catedral da padroeira dos parintinenses, Nossa Senhora do Carmo celebrou na noite de domingo, 13 de maio, a Solenidade da Ascensão do Senhor, marcada pelo Dia Mundial das Comunicações Sociais, Dia das Mães e a primeira presidência como sacerdote do Pe. Marcelo Alfranio. Com a Catedral lotada, o momento eucarístico foi concelebrado pelo Pe. Ozeas Cativo, com a participação do Diácono e vice-diretor do Sistema Alvorada de Comunicação, José Paulo Pacheco.

Segundo o Pe. Marcelo Alfranio, “poder celebrar nesse templo sagrado, nessa expressão maior de fé que temos na nossa cidade que é a Catedral de Nossa Senhora do Carmo é uma conquista, de um sentimento de muita alegria e de emoção verdadeira de poder partilhar esse momento importante com toda comunidade”.

Na lembrança ao 52° Dia Mundial das Comunicações Sociais, que esse ano reflete sobre as “notícias falsas e sobre um jornalismo de paz”, o diretor do O Jornal da Ilha, Carlos Alberto Frazão (C) representou os comunicadores parintinenses, a convite, participando da procissão que antecede o momento de fé católico. “Fiquei feliz pelo professor Frazão ter aceito o convite. Pois o O Jornal da Ilha além de ser uma expressão de profissionalismo, acompanha as ações da igreja católica e de outros grupos. É bonito de ver realmente uma empresa com esse compromisso social e de fé”, enalteceu Pe. Marcelo.

Homenagem

As mães presentes na Catedral foram convidadas a subir ao altar, onde receberam benção especial e flores. “Foi um momento fantástico. Estou muito feliz de participar de tudo isso. Para mim como padre pegando os primeiros passos do ministério, viver essa graça de poder abençoar e proporcionar um pouco de carinho através de uma singela flor e um canto, essas mães de modo especial é realmente incrível”, destacou o padre.

