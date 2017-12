Catedral de Parintins terá Vigília de Natal

Como sempre, a Catedral de Parintins, fara a Vigília de Natal deste dia 24, as 21h, e as Missas do Natal, no dia 25, segunda-feira, as 8h e as 19:30h.

Neste domingo, também, ocorrera a chegada do Papai Noel na Cidade da Criança Pichita Cohen com distribuição de brinquedos e o lançamento da decoração e iluminação natalina do parque infantil.

O Presépio da Catedral recebera o menino Jesus durante a Santa Missa.

“Convido todos os católicos a estarem conosco para celebrarmos juntos o Santo Natal”, confirmou o pároco da Catedral, Rui Canto, ao JI.

Carlos Frazão/JI

Fotos: Divulgação/Internet