Cartaz do 53º Festival de Parintins será escolhido nesta sexta-feira

Em parceria com a Associação de Artistas Plásticos de Parintins (AAPP), a Prefeitura Municipal, por meio da Secretaria de Cultura, promove nesta sexta-feira, dia 18 de maio, o concurso de escolha do cartaz da 53ª edição do Festival Folclórico. O certame está em sua 23ª edição e será realizado a partir das 19h no hall de entrada do Instituto de Ciências Sociais, Educação e Zootecnia (ICSEZ/UFAM).

No total, serão 41 concorrendo no certame. Todas as obras foram produzidas por artistas parintinenses.

À frente do processo de escolha do cartaz, o subsecretário de Cultura de Parintins, Chico Cardoso, enfatiza que o evento será grandioso e muito importante em razão de neste ano o Festival comemorar os 30 anos do Bumbódromo. “A gente reforça o convite para que todos os setores, sobretudo o da cultura, compareçam para esse certame. O cartaz que será escolhido passa a partir daí ser a imagem do Festival Folclórico na sua 53ª edição”, destaca Cardoso.

De acordo com o subsecretário, a criação, inspiração e escolha de um tema para a produção das telas foram absolutamente livres. Chico Cardoso enaltece a diversidade das produções. “Quem for ver o concurso vai se deparar com muitas formas, muitos conteúdos diferentes, mas sobretudo com o talento do artista parintinense. Nós temos obras que vão do fauvismo à estilização de uma maneira muito moderna”, salienta.

SECOM