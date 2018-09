Carreata em prol a Jair Bolsonaro é hoje em Parintins

A comissão organizadora do evento convida os apoiadores do presidenciável Jair Bolsonaro.

Nesta segunda-feira,17, simpatizantes e eleitores de Jair Bolsonaro candidato a presidente pela coligação ‘Brasil Acima de Tudo, Deus Acima de Todos’, formada pelos partidos PSL e PRB, realizam carreata na cidade de Parintins, no interior do Amazonas.

A movimentação denominada de #Carreata_força_Bolsonaro começa a partir das 17h na Praça dos Bois, próximo ao bumbódromo. Na noite de domingo, integrantes do PSL Regional, desembarcaram na Ilha de Tupinambarana para acompanhar e registrar o evento.

Um dos apoiadores da Carreata, comentou ao site ParintinsAmazonas que os eleitores estavam desencantados com a política no país e não acreditava em mais ninguém, até aparecer Jair Bolsonaro e deu nova esperança ao Brasil.

Várias fotos do trabalho em preparação do evento são registradas e postadas nas páginas dos apoiadores. Uma réplica da foto de Jair foi ampliada e montada para confirmar a presença do candidato.

Jair Bolsonaro sofreu tentativa de homicídio no estado de Minas Gerais e está há duas semanas afastado da campanha de rua. Para o evento a coordenação pede que os participantes usem a camisa verde e amarelo do Brasil e também a camisa do candidato.

Jair é o líder em todas as pesquisas de intenção de votos. E um detalhe é que 60% dos eleitores de Bolsonaro têm entre 16 e 34 anos. Desses, 30% têm menos de 24 anos.

O candidato, no entanto, também aparece nas pesquisas como o mais rejeitado.

