CARREATA DE BOLSONARO SURPREENDE

Surpreendendo a todos centenas de apoiadores da candidatura do deputado federal Jair Bolsonaro à presidência da República. A concentração foi atrás do bumbódromo na avenida Paraiba.

Foi a primeira manifestação de um dos candidatos a presidência da República em Parintins. Quem imaginou um número pequeno de eleitores do capitão se surpreendeu.

DAVID NA ILHA

– Amanhã o deputado estadual David Almeida (PSB), candidato ao governo do Estado cumpre uma agenda em Parintins. O deputado começa sua agenda pela Vila Amazônia, zona rural de Parintins. David gravou uma mensagem que está postada nas redes sociais falando de sua visita a Parintins.

FECHAMENTO

– A coordenação de campanha do deputado estadual Sabá Reis (PR) confirmou que o mesmo vai encerrar sua campanha em Parintins no domingo, 30, num ato político a ser realizado no conventio Center.

LUIS MEDEIROS

– Viajou ontem para João Pessoa, na Paraíba, o ex-deputado Geraldo Medeiros. Seu irmão, o professor e escritor Luis Medeiros, está gravemente enfermo.

