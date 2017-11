Carnaval: Kennedy Prata no Salgueiro

Depois de quatro campeonatos pela Escola de Samba Beija-Flor. Em 2018, o artista de alegorias do boi Caprichoso, parintinense Kennedy Prata buscará a nota máxima em seu quesito (carro alegórico) e o título do Carnaval Carioca pelo G.R.E.S. Acadêmicos do Salgueiro, trabalhando em conjunto com o artista Everton Simas, responsável dos movimentos robóticos dos carros alegóricos.

Com uma equipe de 11 pessoas, sendo em sua maioria parintinenses, Kennedy é responsável dos trabalhos em esculturas de isopor. Quanto a sua expectativa para a disputa 2018, o artista sempre nota 10, destaca que ” as expectativas são as melhores, pois a escola está fazendo um carnaval para vencer. Já participei de quatro campeonatos pela Beija-Flor, agora vou ganhar um pelo Salgueirão”.

O Salgueiro buscará o titulo 2018 explorando o tema: “Senhora do Ventre do Mundo”. “O projeto do carnavalesco Alex Sousa é maravilhoso. As alas confeccionadas por artistas cariocas estão perfeitas e tem tudo para dar certo e ser campeão. É visível a felicidade no semblante da presidente da Escola, Regina Cele é do diretor Alexandre. Confiança total na conquista do título”, salientou Kennedy.

Kedson Silva/JI