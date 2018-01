Carnailha: Panteras conta a verdadeira história sexual dos Espartanos

Tweet no Twitter

O presidente do Bloco, Adriano Aguiar

Na disputa para resgatar o título de campeão, o Bloco Irreverente dos Pantera Cor de Rosa leva para a Avenida do Samba, o enredo: “LEÔNIDAS E OS 300: DEIXA EU PEGAR NA TUA LANÇA QUE O MEU ESCUDO BALANÇA”. “Essa é uma história muito interessante, pois o exército dos Espartanos sempre carregou a bandeira do machismo, homens de guerra, mas é historicamente comprovado casos de homossexualidade entre eles. Então vamos levar essa história de forma irreverente, transformando-a em brincadeira para a avenida”, destacou o presidente do Bloco, Adriano Aguiar.

Adriano afirma que além da brincadeira, o Bloco Pantera Cor de Rosa se uni e marcha junto com esse exército de guerreiros (Espartanos) para a guerra contra o preconceito. “Vamos levantar essa bandeira na abenida!”, afirmou.

Sobre os trabalhos, o Presidente do Bloco diz que “finalizamos a primeira parte que é de desenhos do desfile, enredo e a gravação da música em CD (Marchinha) e vamos iniciar os trabalhos de confecção tanto dos carros alégoricos que é de responsabilidade dos artistas: Diego, Silvio, Renan, Gilson, Márcio, Eudes e Júlio. Os figurinos de rainha, destaques e comissão de frente são de responsabilidade do figurinista, artista Macoi Cardoso, e as coreografias de Erick Beltrão que promete surpresas e inovações”.

Segundo Aguiar que também assina a marchinha do bloco, promete empolgar o folião com o refrão: “O PANTERA VAI CONTAR A HISTÓRIA DOS 300 COMO NUNCA FOI CONTADA, PURPURINANDO E FRESCALHANDO”.

Esquenta

O bloco oferece um domingo de lazer no domingo (28 de janeiro), objetivando reunir diretores, simpatizantes, brincantes e colaboradores como esquenta para o desfile no Carnailha que acontece no domingo, 10 de fevereiro.

O evento acontecerá no restaurante Eita Lelê, localizado em frente a cidade Garantido, com muito som ao vivo com os DJs Alex e Adelino Aguiar e Banda Parintins Folia levando muita marchinha de carnaval, axé, swingueira e samba enredo, além de um completo serviço de bar e restaurante.

Kedson Silva/JI