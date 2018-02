Carnailha: Império do Palmares homenageia prefeita de Faro

O terceiro bloco a desfilar nesse segundo dia do Carnailha é o Império do Palmares. O bloco retratou na avenida todo o trabalho da prefeita paraense Jady Abreu, através do enredo “Faro a Fênix do Pará Renasce das Cinzas nas Mãos de Jady Abreu.

O bloco fundado em 2005 por Netinho do Império leva para o desfile dessa segunda-feira (12) o reconhecimento ao trabalho, dedicação e amor dessa mulher guerreira por sua cidade.

A comissão de frente coreografada pelos irmãos Neto e Erick Beltrão levou para a avenida os guerreiros Jamundás. Segundo a lenda, esses guerreiros protegem com seus espíritos o povo farense.

O carro alegórico “Amor de Faro” veio composto por nove destaques, denominado ‘Guardiões de Jade’, trazendo ao fundo a igreja e o arraial de seu padroeiro São João Batista.

Kedson Silva/JI