Carnailha de volta à avenida Paraíba, em novo formato

Foi definido em reunião entre Prefeitura e Associação Carnavalesca de Parintins (ASCAP) o novo formato do Carnailha 2018. O carnaval voltará a ser realizado na avenida Paraíba e será dividido em Grupo dos Irreverentes e Grupo Especial. A festividade terá todo o apoio logístico do Governo do Estado do Amazonas.

Outra novidade é a permanência do Carnaboi. Em razão de que o evento também será promovido em Manaus, o prefeito Bi Garcia ainda não definiu em qual dia será realizado em Parintins. Ele confirmou a participação de Caprichoso e Garantido e anunciou que o Município está fechando as atrações de cada boi.

Para o Carnailha, a Prefeitura e a ASCAP entraram em consenso e vão realizar a festa momesca com alegorias em um novo formato, padronizado para o Grupo dos Irreverentes e Grupo Especial. “Eu acredito que vai ser um carnaval bom. Nós atendemos uma solicitação do Ministério Público Federal do Trabalho e adequamos os carros alegóricos para 4 metros de largura, 4 de comprimento e 4 de altura”, enfatiza o prefeito Bi Garcia.

O Município também dará aporte financeiro de R$ 13 mil reais para os dez blocos do Grupo Especial e R$ 10 mil para os nove blocos dos Irreverentes.

Neto Menezes, presidente da Associação Carnavalesca de Parintins, destaca que o novo formato de Carnailha será positivo para o crescimento da festa. “Todos estão de parabéns porque tomamos uma decisão muito boa devido o prefeito Bi ser uma pessoa diferenciada, que sempre coloca algo em favor da situação. Ele abraçou a causa e vamos fazer um bonito carnaval”, enaltece.

