Carnailha de Parintins tem inicio com sucesso total

O prefeito em exercício, Tony Medeiros, entregou a chave da cidade a Majestade da Folia.

“O prefeito Bi ouviu o clamor do povo de Parintins e como é bom ver essa festa novamente na avenida Paraíba. Essa primeira noite de Carnailha foi um sucesso com a participação em massa do nosso povo que superou as nossas expectativas, trazendo muita alegria e descontração interagindo junto aos blocos irreverentes abrilhantando a festa momesca”, comentou o prefeito em exercício e secretário de Cultura Tony Medeiros sobre a primeira noite do Carnailha, realizado neste sábado (11) na avenida Paraíba.

Tony ressalta que o Carnailha além de proporcionar alegria, também gera emprego, renda e dignidade ao povo de Parintins. “O Bi teve muito zelo e muito cuidado na organização da festa e estamos aqui cuidando para que não de nada errado”, salientou.

A Primeira Noite

Nove blocos irreverentes desfilaram no primeiro dia do Carnailha. Os Hippies abriu o desfile, seguido do bloco Entre Tapas e Beijos, Os Belezuras, Invasão na Folia, As Tiazinhas, Largato Salgado, Os Piratas, Chitara da Chapada e encerrando com o bloco Panteras Cor de Rosa.

Na avaliação popular, Chitara com o enredo “Eneas mano, me dá um Conselho ai”, Lagarto Salgado que homenageou o folião Armando Lima, o “Ganso” e Panteras que levou para a avenida a história ‘colorida’ dos Espartanos são apontados como favoritos ao título.

A programação do Carnailha prossegue nessa segunda-feira (12) com a apresentação dos blocos da chave especial e encerra na terça-feira (13) com a segunda edição do Carnaboi.

Kedson Silva/JI