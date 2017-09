Carmo goleia Ceará e encara Curitiba na final dos Jogos Escolares Brasileiros

O futsal parintinense do Colégio Nossa Senhora do Carmo, representante do Amazonas nos Jogos Escolares da Juventude, JEJ, já faz história em Curitiba-PR ao golear na tarde de hoje, os representantes do Ceará pelo placar de 7 a 2, no jogo válido pela semifinal da competição escolar nacional.

Os gols da vitória vieram dos pés de Rogério Cardoso (3x), Eloan Abecassis (3x) e um de Victor Hugo. Na tarde desta quinta-feira, 21, os meninos amazonenses da terra de Caprichoso e Garantido encaram no Ginásio dos Servidores Públicos, os ‘donos da casa’ (time de Curitiba) na luta pela tão sonhada medalha de ouro nacional.

O treinador da equipe Zinho Inomata destaca o bom desempenho dos atletas na competição e diz que “esse é um momento maravilhoso e diferenciado. Estamos participando nacionalmente pela primeira vez nessa categoria e graças a Deus e a Nossa Senhora do Carmo que vem abençoando a toda familia Carmo Parintins em mais essa disputa e com esses meninos fazendo história carregando o nome de Parintins”.

Zinho confessa que “não sei decifrar em palavras o real sentimento de está disputando essa final, mas confesso que os garotos estão prontos e vamos lutar até o último segundo pelo título”.

A equipe de handebol do São José Operário perdeu para Brasília-DF na semifinal e amanhã disputará a terceira colocação.

Kedson Silva/JI

Foto: Divulgação JI

