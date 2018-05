CARMO E BOSCO NA ABERTURA DOS JEP’s 2018

Tweet no Twitter

O duelo escolar mais tradicional de Parintins, Bosco e Carmo no futsal juvenil masculino é um dos jogos de Abertura do JEP’s que promete ‘incendiar’ o primeiro dia de disputa estudantil no ginásio de esportes Elias Assayag, na noite de quarta-feira, 02 de maio.

A decisão do confronto de abertura que ainda terá mais duas partidas, foi decidido no Congresso Técnico realizado na sexta-feira (27) na Escola Tomaszinho Meireles, GM3.

De acordo com o diretor técnico do JEP’s, professor Márcio Sicsú,“na sexta-feira (27) durante o Congresso Técnico, formulamos a programação geral de jogos, vislumbrando grandes confrontos em todas as modalidades, categorias e naipes”.

Sobre o início das competições, Márcio Sicsú destaca que “a expectativa é de que teremos um evento com nivel técnico bom. Certamente conseguiremos selecionar as melhores equipes e atletas para bem representar nosso municipio nos jogos do Pólo III deste ano, em quais somos favoritos, não somente por sediarmos e sim por causa desse nosso bom nivel técnico que veremos durante os 34° JEP’S 2018”.

Programação Geral

02/05 – Ginásio Elias Assayag

Cerimônia de Abertura

16h30min: Concentração dos alunos/atletas das Instituições de ensino participantes no lado Azul da Praça dos Bois;

16h50min: Descolamento dos alunos/atletas em direção ao ginásio de esportes;

17h: Início das atividades inerentes ao Cerimonial de Abertura;

Jogos de Abertura

18h: Futsal Inf. Masc – Charles Garcia x Irmã Cristine;

18h30min: Futsal Juv. Fem – Brandão x Colégio Batista;

19h10min: Futsal Juv. Masc – Bosco x Carmo;

A XXXIV edição dos Jogos Escolares de Parintins, JEP’s 2018, acontece de 02 a 12 de maio na cidade e é uma realização da Prefeitura Municipal e da Seduc com apoio dos professores de educação fisica e das universidades Ufam e Unopar reunindo 963 alunos/atletas de 20 educandários. A competição local serve de Seletiva Regional do Pólo III que será realizado de 24 a 29 de maio na Ilha (sede).

Kedson Silva/JI