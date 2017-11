Caps Parintins promove semana de atividades alusiva aos 12 anos de fundação

O Centro de Atenção Psicossocial (Caps) Parintins comemora seus 12 anos de funcionamento com semana repleta. A unidade inaugurada em 2005 na primeira gestão do prefeito Bi Garcia, conta hoje com aproximadamente mil pacientes cadastrados que recebem atenção por meio das atividades terapêuticas e medicamentosas.

A programação iniciou na segunda dia 6 de novembro com sessão de cinema no Liceu Cláudio Santoro às 8 horas da manhã. Na terça-feira, 07 de novembro, foram oferecidas atividades. Nesta quarta, os pacientes tiveram direito a banho de piscina e dança com o professor Wesley Maia no Centro do Idoso Pastor Lessa. Dia 09 será ministrada uma palestra com um assistente Social do INSS sobre benefícios assistenciais e aposentadoriano CAPS. Uma exposição de materiais confeccionados nas oficinas terapêuticas será realizada no dia 10 de novembro na pracinha do hospital Jofre Cohen. No dia 13 haverá encerramento da programação com café da manhã e apresentações no Caps Parintins.

Segundo o diretor do Caps, André Acauã, o aniversário da instituição é uma data que não pode passar despercebida diante da influente atuação do Caps não apenas em Parintins, mas recepcionando pacientes de todo Baixo Amazonas e até do Estado do Pará. Ele enaltece a visão do prefeito Bi Garcia na sua primeira gestão quando trouxe para o município um programa tão importante para a vida de muitas pessoas e famílias.

“É uma maneira de expor as nossas atividades e mostrar que o Caps não é um bicho de sete cabeças. Na verdade o nosso centro é um lugar de amor, carinho e afeto para melhorar a qualidade de vida da população”, enfatizou André.

O secretário de Saúde, Clerton Rodrigues, informa ainda que a meta do prefeito Bi Garcia e vice Tony Medeiros é conseguir em curto espaço de tempo o Caps Álcool e Drogas atuar no município e ampliar o serviço de apoio a este público que cresce a cada dia. “Esse processo está adiantado e com certeza será mais um ganho para a população”, disse.

SECOM